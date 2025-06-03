Ukrayna SBU, Kırım Köprüsü'ne Üçüncü Saldırıyı Gerçekleştirdi

Ukrayna SBU, Kırım Köprüsü'ne Üçüncü Saldırıyı Gerçekleştirdi
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kırım Köprüsü'ne su altından düzenlenen özel bir operasyonla üçüncü kez saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda, 1100 kilogram patlayıcı kullanılarak köprünün ayak mesnetlerinde hasar meydana gelirken, sivil kaybın yaşanmadığı bildirildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlendiği bildirildi.

SBU'ya ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, "SBU, benzeri olmayan bir özel operasyon gerçekleştirerek Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez vurdu. Bu sefer sular altından." ifadeleri kullanıldı.

Saldırı için hazırlığın birkaç ay sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik servisi yetkililerince köprüye mayın döşendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, herhangi bir sivil kayıp olmadan, sabah 04.44'te ilk patlayıcı cihaz aktive edildi." ifadesine yer verildi.

Patlama sonucu, köprünün su altındaki ayak mesnetlerinde hasar meydana geldiği bildirilen açıklamada, saldırıda 1100 kilogram patlayıcı kullanıldığı kaydedilerek, "Aslında köprü acil durumda." değerlendirmesinde bulunuldu.

Operasyonun, SBU Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk tarafından yönetildiği aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın 2022 ve 2023'te bu köprüye iki kez saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

Rusya'nın, Kırım Köprüsü'nü askeri lojistik açısından ordusuna destek vermek için de kullandığı belirtilen açıklamada, köprünün, Ukrayna ordusu için "meşru bir hedef" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Devletimizin topraklarında hiçbir yasa dışı Rus tesisinin yeri yoktur." ifadesi kullanıldı.

SBU ayrıca, saldırı anını gösteren bir görüntü de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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