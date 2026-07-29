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Ukrayna: Ryazan Petrol Rafinerisi ve Kırım'daki yüksek süratli deniz araçları üssünü hedef aldık

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Ukrayna ordusu, Rusya'daki Ryazan Petrol Rafinerisi ve Kırım'da Rus Karadeniz Filosu'na ait yüksek süratli deniz araçları üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna ordusu, Rusya'daki Ryazan Petrol Rafinerisi ve Kırım'da Rus Karadeniz Filosu'na ait yüksek süratli deniz araçları üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıların devam ettiği belirtildi.

Rusya'daki Ryazan Petrol Rafinerisi'nin bu gece hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucu rafinerinin olduğu alanda yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu tesisin yıllık yaklaşık 17 milyon ton petrol ile Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ryazan bölgesinde bulunan bir radar istasyonunun da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği topraklarda Rus ordusuna ait farklı lojistik merkezlerinin de hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'da Rus Karadeniz Filosu'na ait "yüksek süratli deniz araçları üssüne" saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Perm bölgesinde yer alan bir petrol rafinerisi ile Rostov bölgesindeki bir ihracat terminali ve bir askeri işletmeyi de uzun menzilli saldırılarla hedef aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, bu gece yapılan saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA
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