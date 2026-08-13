Rusya'nın İHA Saldırısı Ukrayna'da Treni Vurdu: 2 Ölü

KİEV, 13 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna'da bir yolcu trenine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın devlete ait demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia'dan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, 340 yolcu taşıyan tren, ülkenin güneyindeki Odessa bölgesinde jet motorlu bir İHA tarafından vuruldu.

Saldırıda trenin makinisti ve makinist yardımcısının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Odessa Bölgesi Askeri İdaresi, saldırıda yolcuların zarar görmediklerini ve Odessa şehrine götürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Xinhua