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Ukrayna: Rusya'nın Voronej kentinde füze bileşenleri üreten bir fabrikaya saldırı düzenledik

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Voronej kentinde füze bileşenleri üreten bir fabrikaya yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle saldırı düzenledi. Rusya, saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Voronej kentinde füze bileşenleri ürettiği iddia edilen bir fabrikaya yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Voronej'deki bir fabrikaya yüksek hassasiyetli seyir füzeleri ile saldırı yapıldığı açıklandı.

Söz konusu fabrikanın, balistik ve seyir füzeleri başta olmak üzere hava savunma sistemleri için farklı bileşenler ürettiği iddia edilen açıklamada, "Bu işletme, Rus askeri-sanayi kompleksinin kritik öneme sahip bir unsurudur." yorumu yapıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun bu fabrikada üretilen ve elektronik bileşenler içeren füzeleri Ukrayna'ya karşı düzenlediği hava saldırılarında kullandığı savunuldu.

Rusya: Ukrayna'nın füze saldırısı sonucu Voronej kentinde 3 kişi yaralandı

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya ait "yüksek hızda seyreden birkaç hava hedefinin" yok edildiğini belirterek, "3 kişi yaralandı. Bunlardan birinin durumu ağır." ifadesini kullanmıştı.

Gusev, saldırı sonucu Voronej'deki bir üretim tesisi ile birkaç apartmanın hasar gördüğü bilgisini paylaşmıştı.

Bazı sosyal medya kanallarında, saldırının İngiliz yapımı "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzeleriyle düzenlendiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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