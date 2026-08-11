Ukrayna Rus petrokimya tesisini vurdu

KİEV, 11 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Rusya'nın Tümen bölgesinde ülkenin en büyük petrokimya komplekslerinden birini hedef aldıklarını ve saldırının tesiste yangınlara ve hasara yol açtığını duyurdu.

Kurum pazartesi günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Tobolsk'taki petrokimya kompleksi, savunma sanayi de dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriyel ürünler için temel hammaddeler üretiyor" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hedefe ulaşmak için 2.000 kilometreden fazla mesafe katettiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua