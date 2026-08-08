Haberler

Rusya'nın Kiev saldırısında 4 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna kurumları, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ukrayna kurumları, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece Kiev bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bölgede yer alan Brovari ilçesine yapılan saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kiev Şehri Askeri İdaresi'ne ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Rus ordusunun gece başkente düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece ülkeye füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırıda 6 füze ile 151 SİHA'nın kullanıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, 135 SİHA'nın hava savunma kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı