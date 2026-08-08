Rusya'nın Kiev saldırısında 4 ölü

Ukrayna kurumları, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece Kiev bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bölgede yer alan Brovari ilçesine yapılan saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kiev Şehri Askeri İdaresi'ne ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Rus ordusunun gece başkente düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece ülkeye füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırıda 6 füze ile 151 SİHA'nın kullanıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, 135 SİHA'nın hava savunma kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA