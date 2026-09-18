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Ukrayna, Rusya'nın, işgal altındaki bölgelerde milletvekili seçimleri düzenlemesine tepki gösterdi

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği bölgelerde Rus milletvekili seçimlerinin yapılmasına tepki gösterdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği bölgelerde Rus milletvekili seçimlerinin yapılmasına tepki gösterdi.

Bakanlık, Rusya'da düzenlenen parlamento seçimleri kapsamında, Ukrayna'da yasa dışı ilhak edilen Kırım, Donetsk, Luhansk ile Herson ve Zaporijya bölgelerinde de sandıkların kurulmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Ukrayna topraklarında yapılan söz konusu seçimlerin yasa dışı olduğu kaydedilen açıklamada, "Rusya tarafından silah zoruyla düzenlenen hiçbir 'oylama', bu toprakların uluslararası alanda tanınmış statüsünü değiştirmez. Geçici işgal, işgalci devlete egemenlik hakları sağlamaz." ifadesi kullanıldı.

Yabancı ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara söz konusu seçim sonuçlarının tanınmaması yönünde çağrı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve uluslararası yargı yetkilerinde hukuki sonuçları olacak bu yasa dışı eyleme, herhangi bir katılımda bulunulmaması konusunda uyarıyoruz. Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentinin yanı sıra Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin geçici olarak işgal altında kalan kısımları Ukrayna'nın ayrılmaz birer parçasıdır. Bu toprakların Rus işgalinden kurtarılması, Ukrayna'nın kara suları da dahil olmak üzere uluslararası alanda tanınan sınırları içindeki toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için temel bir şarttır."

Rusya'daki milletvekili seçimleri

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekilleri ile 39 bölgenin parlamento üyeleri, bölge yöneticileri ve yerel meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy verme işlemi bu sabah başladı.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'den bu yana devam eden savaş döneminde yapılan seçimlerde, ???????güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde oy verme işlemi sırasında özel tedbirler uygulanıyor.

Seçimler, ilk kez Ukrayna'da yasa dışı ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de düzenleniyor.

Öte yandan, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da da seçimler yapılıyor.

Seçimler, 20 Eylül akşamı sona erecek.

Kaynak: AA
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