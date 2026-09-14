Haberler

Ukrayna: Rusya'nın Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine saldırılarında 4 kişi öldü

Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Çernigiv bölgesindeki Priluki şehrine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Gandja da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bölgedeki Pavlograd şehrine hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Saldırı nedeniyle bir kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığını belirten Gandja, bölgeye yönelik diğer saldırılarda da 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun akşam saatlerinde kente düzenlediği hava saldırısı sırasında bir SİHA'nın açık alana düştüğünü duyurdu.

Kaynak: AA
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı

Yargıtay, Yeni Parti'ye tebligatı gönderdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev bankadan altın tahmini

Dev bankadan altın tahmini
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var

Zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal

Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır