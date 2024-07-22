- Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

MOSKOVA - Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında bir petrol rafinesinde hasar meydana geldi.

Ukrayna, Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna ordusu dün akşam saatlerinde Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse kentinde yer alan Karadeniz'deki en büyük petrol rafinerisini İHA ile hedef aldı. Petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'e ait rafineride İHA saldırısının ardından şiddetli bir patlama sesi duyulurken, alevlerin ve dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, rafinerinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 8 Tuapse kenti yakınında olmak üzere toplam 75 İHA'yı imha ettiği ifade edildi.