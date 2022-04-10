- Ukrayna Rus ordusundan temizlenen Çernihiv'in son halini paylaştı

ÇERNİHİV - Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin çekildiği Çernihiv şehrinin son halini yansıtan görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sürerken, Rus askerlerinden temizlenen Ukrayna'nın şehirlerinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde yer alan ve Belarus'a sınırı bulunan Çernihiv şehri de Rus ordusundan temizlendi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Çernihiv şehrindeki savaş izlerini paylaşarak, evi yıkılan ve oğlu ölen bir vatandaşın görüntülerini yayınladı.

"Ukrayna için can veren oğlumla gurur duyuyorum"

Savaşta ölen oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Aleksandr Ostapovich, "Bazı işlerim nedeniyle evden çıkmıştım. Uçakların uçtuğunu gördüm. Oğlum okula gitmişti ve o öldü. Birisi daha sonra bana oğlumu getirdi. Rusya 500 kiloluk bombalar atıyor. Gördüğünüz gibi araçlar sağa sola savrulmuş ve göçük altında kalmış durumdalar. Binaların yüksek katlarında hala vinç ulaşamadığı için hayatını kaybetmişler insanlar var. Bana yaşlandığımda bakacak oğlumu kaybettim. Ukrayna için can veren oğlumla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.