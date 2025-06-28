Ukrayna'dan Rus Ordusu'na ait hedeflere saldırı

Ukrayna'dan Rus Ordusu'na ait hedeflere saldırı
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kırım'da düzenlenen insansız hava aracı saldırısında Rus ordusuna ait 3 helikopter ve bir Pantsir S-1 hava savunma sisteminin imha edildiğini iddia etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rus ordusuna ait 3 adet helikopter ile bir Pantsir S-1 hava savunma füze sisteminin imha edildiğini iddia etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU)'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki "Kirovskoe" askeri havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldığı belirtildi.

"YANGIN VE HASAR MEYDANA GELDİ"

Açıklamada, saldırı sonucu hava savunma sistemleri, mühimmat depolarıyla İHA'ların depolandığı alanlarda yangın ve hasarın meydana geldiği aktarılarak, ifadeler kullanıldı: "Mevcut veriler, çok amaçlı ve saldırı helikopterlerinden Mi-8, Mi-26 ve Mi-28'in yanı sıra kundağı motorlu uçaksavar füzesi ve hava savunma kompleksi Pantsir-S1'in imha edildiğini gösteriyor."

Açıklamaya göre saldırı bu gece yapıldı.

RUSYA'NIN SALDIRISINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa kentine İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 17 kişinin yaralandığı belirtilerek, Rusların kente 20'den fazla İHA ile saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞahin:

Rusya ya boş çıktı garibim nerde girdim diyor yada pis bir planı var

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