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Ukrayna, Rus araçlarının imha görüntülerini yayınladı

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Ukrayna, Rus araçlarının imha görüntülerini yayınladı Ukrayna ordusu, Rus zırhlılarının havadan çekilen imha görüntülerini yayınladı.

- Ukrayna, Rus araçlarının imha görüntülerini yayınladı

KİEV - Ukrayna ordusu, Rus zırhlılarının havadan çekilen imha görüntülerini yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu bir bölgede konuşlanan ve saldırı hazırlığı içinde olan Rus ordusuna ait askeri araçları bombalarla imha etti. O anları saniye saniye insansız hava aracı ile kayda alan Ukrayna, daha sonra bu görüntüleri paylaştı. Saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'da yaklaşık 15 bin askerini kaybeden Rusya, teknik askeri zırhlılarını da Ukrayna topraklarında kaybetmeye devam ediyor.

Ukrayna, Rus araçlarının imha görüntülerini yayınladı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Saldırı, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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