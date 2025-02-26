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Ukrayna Parlamentosu, Zelenskiy'in yetkilerini uzattı

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Ukrayna parlamentosu, yeni seçilen devlet başkanı göreve başlayana kadar Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yetkilerini kullanma süresini uzatan karar tasarısını kabul etti. Tasarı, 268 milletvekili tarafından desteklendi.

Ukrayna parlamentosu, " Ukrayna'nın yeni seçilen devlet başkanı göreve başlayana kadar" Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yetkilerini kullanma süresinin uzatılmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

Ukrayna'daki Ses Partisi Milletvekilli Yaroslav Jelezniyak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, parlamentoda, seçimlere kadar Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yetkilerini kullanma süresinin uzatılmasına destek verecek karar tasarısının oylandığını belirtti.

268 MİLLETVEKİLİ EVET DEDİ

Jelezniyak, "Rusya'nın Saldırganlığı Bağlamında Ukrayna'da Demokrasiyi Desteklemek" başlıklı tasarıya 268 milletvekilinin 'evet' oyu verdiğini bildirdi.

Parlamentoya sunulan karar tasarısında, "Ukrayna Parlamentosu, özellikle sıkıyönetim hukuk rejimi altında Ukrayna yasalarında öngörülen kurumsal iktidar sürekliliği ilkesine uyulmasının gerekliliğini vurguluyor ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukrayna Anayasası'nın 108. maddesinin birinci kısmı uyarınca yeni seçilen devlet başkanı göreve başlayıncaya kadar yetkilerini kullanması gerektiğini vurguluyor" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Zelenskiy'nin yetkilerini kullanma süresinin "Ukrayna'nın yeni seçilen devlet başkanı göreve başlayana kadar" uzatılmasına ilişkin karar tasarısı dün düzenlenen ilk oylamadan geçememişti.

Zelenskiy 2019'dan bu yana Ukrayna Devlet Başkanı olarak görev yapıyor. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle devlet başkanı seçiminin yapılmasının imkansız olduğunu savunan Zelenskiy, bu nedenle 2024'te söz konusu seçimlerin yapılmadığını belirtiyor.

Ukrayna Parlamentosu, Zelenskiy'in yetkilerini uzattı
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

ABD’ye uyup nato diye bi yanını yırttın ne oldu ABD Rusya aynı tarafa geçti. abd o silahların parasını kat be kat almaz mı sandın proje adamı komedyen zelenzkiy. abd tek asker kaybetmeden tek kuruş harcamadan Rusya ile savaşmış oldu işin sonunda

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