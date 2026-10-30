Ukrayna Ombudsmanı Oleşki'de tahliye için 25 otobüs hazırlandığını açıkladı

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Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde gerçekleştirilecek insani operasyon kapsamında sivillerin tahliyesi için gereken hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova ile birlikte Oleşki şehrindeki insani operasyonu yürüttüklerini belirtti.

Çalışmalar hakkında bilgi paylaşan Lubinets, "Her şey şu anda yüksek seviyede hazırlanmış durumda. Oleşki şehrinin yerel sakinlerine insani yardım ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgeye girmesi için 25 adet otobüsün yanı sıra ambulansların da hazırlandığını aktaran Lubinets, "Oleşki'den ayrılmak isteyen herkese güvenli bir şekilde ayrılma fırsatı verilecektir. Aynı zamanda, kalmaya karar verenler kalabilir ve gerekli tüm insani yardımı alacaklardır. Şimdi her iki taraf için de ateşkes rejimine uymak aynı derecede önemlidir." bilgisini paylaştı.

Oleşki'deki ateşkes

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA