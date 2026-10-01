Ukrayna Nükleer Denetimi, Kiev'deki reaktör alanına Rus İHA saldırısını bildirdi

Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Denetimi, Rus ordusunun, Kiev Araştırma Reaktörü'nün bulunduğu Nükleer Araştırma Enstitüsünü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.

Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Denetimine ait resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kiev'deki Nükleer Araştırma Enstitüsünün altyapısına saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda kimsenin yaralanmadığı aktarılan açıklamada, "Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Nükleer Araştırma Enstitüsüne göre, 30 Eylül'de Kiev saatiyle saat 18.18'de bir Rus İHA'sı, Kiev Araştırma Reaktörü'nün (VVR-M) bulunduğu Nükleer Araştırma Enstitüsüne ait alana saldırı düzenledi." ifadesi yer aldı.

Hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Reaktörün kendisi ve güvenlik açısından önemli sistemler zarar görmedi. Radyasyon altyapısında herhangi bir değişiklik kaydedilmedi, göstergeler doğal arka plan sınırları (0,16-0,20 µSv/sa) içinde kalmaya devam etti ve değişmedi. Reaktör, radyasyon risklerini azaltmak amacıyla Şubat 2022'den bu yana aktif bölgenin tamamen boşaltılmasıyla durdurulmuş durumda bulunuyor. Onun (reaktör) çalışması, güvenlik açısından önemli sistemlerin rutin bakımıyla sınırlıdır."

Enstitünün, nükleer fizik ve atom enerjisi gibi alanlarda önde gelen bir araştırma kurumu olduğu anlatılan açıklamada, söz konusu saldırının bir savaş suçu olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Kaynak: AA