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Bu görüntüler bir filme ait değil! Plajdaki insanların üzerine aynı anda onlarca füze yağdı

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Ukrayna ordusunun, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan plaja düzenlediği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. 2'si çocuk toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 150 kişinin de yaralandığı saldırıda, denize ve kumsala düşen füzeler net bir şekilde görüntülendi. Plajdaki panik hali de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ukrayna'nın, Kırım'a bağlı Sivastopol kentindeki plaja düzenlediği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çok sayıda füzenin denize ve kumsala düştüğü görüldü.

Geçtiğimiz pazar günü Ukrayna ordusu tarafından Kırım'a bağlı Sivastopol kentine düzenlendiği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Sivastopol'a düzenlediği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

PLAJA FÜZELER YAĞDI

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırı sırasında plajda çok sayıda insanın bulunduğu, plajdakilerin korku ve panikle bölgeden kaçtığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS füzeleri kullandığı saldırıda, 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetmiş, en az 150 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sivastopol Ukrayna Çocuk Rusya Kırım Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Yusuf Aricioglu:

Yaptırımı çok ağır olur

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Muharrem Şahin:

İnşallah

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Can :

Füzelerin sıfırlaması yok sanırım çoğu denize düştü yada oraya bir mesaj gönderildi.

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Mehmet Yaşar Çiçek:

sadece şunu anlamadim bi kesim savaşırken , diğer kesim deniz plaj keyfimi yapıyor!!!

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Onemli Degil:

Firildak Zelo..Sahiplerinin Hediyelerini Test Ediyor..

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Murat Yıldırım:

Aynen öyle iyi bir proje ama bakalım sonu nasıl olacak Rusya’da o kadar güçlü değil bence gücünü bilmek istiyorlar eğer İran gibi şişme olabilirler

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Murat Yıldırım:

Bence NATO Rusya’nın gücünü görmek istiyor sonu ne olur bilmiyorum ama Rusya’da balon çıkabilir tıpkı İran gibi adamlar eski tip helikopterlerle uçuyor teknoloji sıfır Türkiye olmasa Cumhurbaşkanlarını bulamayacaklardı

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