Bu görüntüler bir filme ait değil! Plajdaki insanların üzerine aynı anda onlarca füze yağdı
Ukrayna ordusunun, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan plaja düzenlediği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. 2'si çocuk toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 150 kişinin de yaralandığı saldırıda, denize ve kumsala düşen füzeler net bir şekilde görüntülendi. Plajdaki panik hali de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Ukrayna'nın, Kırım'a bağlı Sivastopol kentindeki plaja düzenlediği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çok sayıda füzenin denize ve kumsala düştüğü görüldü.
Geçtiğimiz pazar günü Ukrayna ordusu tarafından Kırım'a bağlı Sivastopol kentine düzenlendiği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.
PLAJA FÜZELER YAĞDI
Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırı sırasında plajda çok sayıda insanın bulunduğu, plajdakilerin korku ve panikle bölgeden kaçtığı görüldü.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS füzeleri kullandığı saldırıda, 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetmiş, en az 150 kişi de yaralanmıştı.