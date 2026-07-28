Ukrayna'dan Moskova'ya 390'tan fazla İHA ile saldırı

Ukrayna'nın, Moskova bölgesine 390'dan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği ve saldırılarda konutların hasar gördüğü belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın son 24 saatte başkent bölgesine yönelik yoğun İHA saldırıları düzenlediğini kaydetti.

Sobyanin, "Gece boyunca Moskova bölgesine 390'dan fazla İHA yöneldi. Bunların büyük bölümü hava savunma güçlerince uzak mesafelerde etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da Podolsk, Ramenskoye, Kolomna ve Domodedovo şehirleri üzerinde onlarca İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

Çehov şehrinde bir İHA'nın apartmana isabet ettiğini, olayda yaralanan olmadığını belirten Vorobyov, Vaulovo köyünde düşen İHA nedeniyle bir evde yangın çıktığını, Dubna'da İHA parçalarının bir yapıya zarar verdiğini aktardı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, saldırı nedeniyle Moskova'daki Vnukovo, Domodedovo ve Jukovski havalimanlarının çalışmalarına geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Rus e-ticaret platformu Wildberries'den yapılan açıklamada ise bölgedeki Koledino şehrinde bulunan lojistik kompleksinin saldırıya rağmen normal şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA