Haberler

Ukrayna'dan Moskova'ya 390'tan fazla İHA ile saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın, Moskova bölgesine 390'dan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği ve saldırılarda konutların hasar gördüğü belirtildi.

Ukrayna'nın, Moskova bölgesine 390'dan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği ve saldırılarda konutların hasar gördüğü belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın son 24 saatte başkent bölgesine yönelik yoğun İHA saldırıları düzenlediğini kaydetti.

Sobyanin, "Gece boyunca Moskova bölgesine 390'dan fazla İHA yöneldi. Bunların büyük bölümü hava savunma güçlerince uzak mesafelerde etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da Podolsk, Ramenskoye, Kolomna ve Domodedovo şehirleri üzerinde onlarca İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

Çehov şehrinde bir İHA'nın apartmana isabet ettiğini, olayda yaralanan olmadığını belirten Vorobyov, Vaulovo köyünde düşen İHA nedeniyle bir evde yangın çıktığını, Dubna'da İHA parçalarının bir yapıya zarar verdiğini aktardı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, saldırı nedeniyle Moskova'daki Vnukovo, Domodedovo ve Jukovski havalimanlarının çalışmalarına geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Rus e-ticaret platformu Wildberries'den yapılan açıklamada ise bölgedeki Koledino şehrinde bulunan lojistik kompleksinin saldırıya rağmen normal şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aileleriyle tartışıp evden kaçan genç kızlar, bakın ne halde bulundu

Aileleriyle tartışıp evden kaçan genç kızlar, bu halde bulundu

Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek

Türkler akın akın gidiyordu! O ülkeye girişte artık vize istenecek
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış

Defne'den yıllar sonra olay itiraf: Evliyken çocukluk aşkımı bulup...
Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum

Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, bunu beklemiyordum
İstanbul'da 7 ayrı suç örgütüne operasyon: 28 şüpheli gözaltında

Vatandaşı canından bezdirmişlerdi: 3 başsavcılık düğmeye bastı
El Chapo'nun eşi cezaevinden çıktıktan sonra fenomene dönüştü

Cezaevinden çıktı, fenomen oldu! Eşinin adını duyan ürperiyor
Ankara'da 'gay' bar işletmesine operasyon

Skandal görüntülerin ardından operasyon! Hem de şehrin göbeğinde