Rus yetkili, Ukrayna'nın Moskova'ya İHA saldırısında 8 yaşındaki çocuğun öldüğünü açıkladı
Ukrayna'nın Moskova bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 8 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Saldırıda 18 apartman hasar gördü, 190'dan fazla İHA düşürüldü ve 17 kişi yaralandı.
Ukrayna'nın dün Rusya'nın Moskova bölgesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 8 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkente dünkü saldırıları sırasında isabet alan binada, bir çocuğun büyükannesiyle bulunduğunu belirtti.
Binada yangın çıktığını, çocuğun hayatını kaybettiğini, büyükannenin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildiren Vorobyov, ölen çocuğun ailesine gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.
Vorobyov, saldırılarda bölgede 18 apartmanın hasar gördüğünü kaydetti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün Ukrayna'nın İHA'larla başkente yoğun saldırı düzenlediğini, Moskova'da 190'dan fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırılar sırasında bazı İHA'lar Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak hasara yol açmış, bölgede 17 kişi yaralanmıştı.