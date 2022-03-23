Ukrayna'nın Lviv kentinde sirenleri duyan halk 400 yıllık sığınağa koşuyor

Ukrayna'nın Lviv kentinde halk, Rusya'nın saldırılarına karşı halkı uyarmak için devreye giren siren seslerini duyduğunda 1630 yılında inşası tamamlanan Peter ve Paul Kilisesi'nin sığınağına gidiyor.

Şehir merkezinde yer alan ve savaş öncesine kadar müze olarak kullanılan tarihi yapıda kendisini korumaya alan onlarca kişi, tehlikenin bittiği duyurulana kadar dışarı çıkmıyor.

Müze müdürü Oleg Druzdiev, yer altındaki odaların kilisenin mezarlığı olarak kullanıldığını söyleyerek sığınak olarak Lvivlilere hizmet veren yapının tekrar müzeye dönüşeceği günleri görebilmeyi umut ettiğini söyledi.

İnsanların hava saldırısı tehlikesine karşı burayı güvenilir bulduğunu belirten Druzdiev, "Burası Lviv'deki tek sığınak değil tabii ki. Ancak çok güçlü duvarlara sahip ve çok sayıda insan da bunu biliyor. Bu yüzden de yakın olanlar bu sığınakta kendilerini korumayı tercih ediyor." dedi.

Sığınağa koşanlardan Olga Ulizko, hava saldırısı endişesiyle buraya geldiğini dile getirerek "Burası muhtemelen şehrimizdeki en güvenli sığınak. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından inşa edilen eski bir kilise binası. Bir sürü insan sirenleri duyar duymaz hemen buraya geliyor." diye konuştu.

ABD'den gönüllü bir doktor olarak Lviv'e geldiğini ve siren seslerini ilk kez duyduğunu ifade eden Tom Rusing de "Burada birlikte çalışacağım grupla buluşacaktım. Ancak bir anda sirenler başladı. Dışarıdaki insanlar da bana onları takip ederek buraya gelmemi söyledi." dedi.