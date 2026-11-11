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Ukrayna'nın Lugansk'a son 24 saatteki hava saldırılarında 5 sivil öldü

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Ukrayna'nın Lugansk'a son 24 saatteki hava saldırılarında 5 sivil öldü
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Lugansk bölgesine son 24 saatte düzenlenen Ukrayna hava saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi. Rusya tarafından bölgeye atanan yönetici Leonid Paseçnik, saldırılarda 5 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

MOSKOVA, 11 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna'nın son 24 saat içinde Lugansk bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin otobüse düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rusya tarafından bölgeye atanmış olan yönetici Leonid Paseçnik salı günü sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimiz için zor bir gün oldu. 5 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik de aynı gün düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın son iki hafta içinde düzenlediği saldırılarda Zaporijya Nükleer Santrali'nde çalışan üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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