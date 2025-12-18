Haberler

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında Rostov bölgesinde 3 kişi öldü

Güncelleme:
Rusya'nın Rostov Bölge Valisi, Ukrayna'nın limana düzenlediği İHA saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıda bir yük gemisinde yangın çıkarken, Rusya Savunma Bakanlığı, 77 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Ukrayna'nın kentteki limana insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Slyusar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rostov bölgesindeki Rostov-Na-Donu, Bataysk ve Taganrog şehirlerinin, Ukrayna ordusunun İHA saldırısına maruz kaldığını kaydetti.

Saldırıda yaralı ve can kaybının olduğunu aktaran Slyusar, "Rostov limanına düzenlenen saldırı sonucu bir yük gemisinde yangın çıktı. Gemideki mürettebattan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Bataysk şehrinde de 7 kişi yaralandı. Bunlardan biri kurtarılamadı." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar 77 İHA'nın çeşitli bölgeler ve Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
