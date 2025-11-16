Haberler

Ukrayna'nın İHA Saldırısı: Novorossiysk Bölgesi'nde Çatışmalar Büyüyor

Güncelleme:
Ukrayna ordusunun Novorossiysk bölgesinde düzenlediği İHA saldırıları sonrası patlamalar ve alevler yükseldi. Rusya, saldırıya ağır silahlarla karşılık verdi.

Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde Ukrayna ordusunun 13 Kasım akşamı insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı ve yaşanan çatışmalara ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen videolarda İHA'ların limandaki rafineri, yakıt deposu ve bazı gemileri hedef aldığı görülüyor.

Kayıtlarda Rus ordusunun İHA'lara ağır silahlarla karşılık vererek düşürmeye çalıştığı sırada çeşitli patlamalar ve yükselen alevler dikkati çekiyor.

Novorossiysk Bölge Valisi Andrey Kravçenko, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, "acil durum" ilan edildiğini ve saldırılarda yaralıların bulunduğunu bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 216 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerde yok edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel
