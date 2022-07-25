Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki kentlere Rus hava saldırıları arttı

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesindeki kent, köy ve yerleşimlere yönelik Rus güçlerinin düzenlediği hava saldırıların arttığı belirtildi.

Rusya- Ukrayna savaşının en sıcak noktalarından Donetsk cephe hattına yakın Bahmut, Kramatorsk, Çasov Yar, Slavyansk ile Konstantinovka kentleri ve çevrelerindeki köylere yönelik Rus hava saldırıları artarak devam ediyor.

Sürekli sirenlerin çaldığı, saldırı tehlikesi nedeniyle sokakların boş görüldüğü ve havan topu seslerinin duyulduğu Bahmut, Kramatorsk ve Konstantinovka'ya son bir haftada isabet eden füzeler bölgedeki okullar, evler, işletmeler, pazar yerleri, sanayi bölgeleri ve diğer yapılara ciddi hasar verdi.

Bölgedeki son durumu AA muhabirine değerlendiren Bahmut Polis İdaresi Basın Sorumlusu Binbaşı Pavlo Diyaçenko, dün gece ve bu sabah Bahmut, Kramatorsk ve Konstantinovka'da yeni patlamaların meydana geldiğini söyledi.

Son dönemlerde Donetsk cephesindeki durumun çok fazla değişmediğini, Bahmut kenti ile yoğun çatışmaların sürdüğü noktalar arasında yaklaşık 12-15 kilometre kadar mesafe olduğunu belirten Diyaçenko, Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim birimlerine ve sivil yapılara yapılan hava saldırılarının son günlerde arttığını aktardı.

Bahmut ve Konstantinovka'da sivillere insani yardım dağıtılan okul binalarına dün Rus güçlerinin fırlattığı füzelerin isabet ettiğini anlatan Diyaçenko, "Bu bölgeye yönelik hava saldırıları arttı. Bahmut çarşısına da saldırı düzenlendi. Bu saldırı sabah erken saatlerde oldu. Saldırı yarım saat sonra olsaydı birçok insan orada olurdu ve büyük kayıp yaşanırdı." diye konuştu.

Novoselevka köyünde bir eve düşen füze patlamadı

Öte yandan Kramatorsk'a yakın Novoselevka köyünde bir eve dün gece isabet eden "Smerç" olduğu iddia edilen füze patlamadı.

Rus güçlerince atılan füze evin çatısını delerek misafir odasına isabet etti.

Ev sahipleri, olay yerine gelen gazetecilere, füzenin Ukraynalı yetkililer tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.