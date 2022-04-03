Ukrayna'nın Buça şehrinde yanan zırhlı araçlar ve evler dikkati çekiyor

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı başladığı Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan ve Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Buça ve Gostomel'de yanmış çok sayıda zırhlı araç dikkati çekti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Anadolu Ajansı (AA) ekibi, son iki güne kadar yoğun çatışmaların yaşandığı Buça ile Gostomel şehirlerini görüntüledi.

Kiev'e yakın, Buça ile Gostomel'de yanmış ve yok olmuş bina ve konutların yanı sıra özelikle çok sayda zırhlı araç enkazının bulunması dikkati çekiyor.

Yoğun çatışmalar altında kalan ve yanan zırhlı araçlar kullanılmaz hale gelirken sokak ve caddelerde kullanılmamış ve patlamamış mermi ve el bombaları bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Gostomel bölgesi sakini Svetlana Bilik, bölgede yoğun çatışmaların yaşandığını, Ukrayna ordusunun buraya iki gün önce girdiğini ve artık kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

Gelini ve bir arkadaşıyla üç kişilik bir ekip olarak Gostomel sokaklarını bisikletlerle tek tek gezerek hayatta kalan insanları aradıklarını anlatan Bilik, buldukları insanlara ilk yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Rus ordusunun, savaşın ilk günlerinden itibaren Gostomel'e girerek savaş uçakları ve helikopterlerle saldırmaya başladığını kaydeden Bilik, şunları anlattı:

"Burada çok ciddi çatışmalar oldu. Saldırılar 25 Şubat'ta başladı. İlk patlamadan dolayı sabah saat 04.30'da uyandım, 06.30'da işe gittim. Yeniden füze saldırısı oldu ve eve gelip eşyalarımı topladım. Durum bir ara yine sakinleşti ve sonra saat 12.00'de yeniden başladı. İlk olarak helikopterler girdi bölgeye. Önce 27 helikopteri saydık, sonra sayıları 50'ye kadar çıktı. Sonra uçaklar göründü ve onlardan askerler paraşütle indi."

Şehirdeki çatışmalar sırasında Rus askeri tarafından çok sayıda sivilin öldürüldüğünü öne süren Bilik, öldürülen sivillerinin bazılarını tarlalarda toprağa verdiklerini söyledi.

Bilik'in gelini 22 yaşındaki Ruslana Parubchinko da burada gerçek bir savaşın yaşandığını ifade ederek, "Burada bildiğiniz gerçek savaş yaşandı. Gostomel'in, Kiev'in bölgesinde en sıcak noktalardan biri olduğu biliniyor. Yanımızda askeri üssü ve hava üssü var. Ruslar oraya girdi. İlk günden beri bizi işgal altında tuttular." diye konuştu.

Gostomel'de faaliyet gösteren yerel Askeri İdaresi Başkanı Taras Dumenko da şehir ve çevredeki köylerde kontrolü yeniden sağladıklarını belirterek "Bölge tamamen Ukrayna ordusunun kontrolün altında. Dünden beri polis birlikleri girdi buraya. İnsanları tahliye ediyoruz. İnsani yardımlar dağıtılıyor. Normal hayata dönemeye çalışıyoruz." dedi.