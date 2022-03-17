Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 36 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından son durum
AA - Servet Ülkü - Güncel
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Rus güçlerinin saldırılarını artırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki 36 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Rus güçlerinin saldırılarını artırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki 36 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Başkentte sokağa çıkma yasağı 15 Mart Salı günü akşam saat 20.00'de başlamıştı.
Kiev'de Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından akşam 20.00 ile sabah 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.