Ukrayna'dan, "Venezuellalıların çıkarlarına öncelik veren gelişmelerden" yana oldukları mesajı

Güncelleme:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinin Nicolas Maduro'nun Venezuela yönetimini tanımadığını ve Venezuelalıların çıkarlarına öncelik veren gelişmeleri desteklediğini ifade etti. Sybiha, Maduro yönetiminin insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, Venezuela halkının normal bir yaşam hakkını savunduklarını vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinin Nicolas Maduro yönetiminin "meşruiyetini tanımadığını" aktararak "Venezuellalıların çıkarlarına öncelik veren gelişmelerden" yana oldukları mesajını verdi.

Bakan Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Venezuela'da meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna'nın, "ulusların diktatörlükten, baskıdan ve insan hakları ihlallerinden uzak ve özgür yaşama" hakkını her zaman savunduğunu kaydeden Sybiha, Maduro yönetiminin bu ilkeleri her yönüyle ihlal ettiğini iddia etti.

Sybiha, ülkesinin Maduro yönetimini "meşru" olarak görmediğini vurgulayarak, "Venezuela halkı, normal bir yaşam, güvenlik, refah ve insan onuruna yakışır hayat için bir şansa sahip olmalı. Biz de onların bu normal yaşama, saygıya ve özgürlüğe yönelik haklarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Sybiha ayrıca, uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda demokrasi, insan hakları ve "Venezuellalıların çıkarlarına öncelik veren gelişmelerden" yana oldukları mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıklamış, "Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." demişti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
Haberler.com
