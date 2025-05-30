Ukrayna, Koşulsuz Ateşkes İçin Diplomasiye Açık

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde, "Ukrayna, sonuç verecek her türlü diplomatik formata hazırdır. Gerçek güvenliği sağlayacak tüm adımlara açığız. Rusya'ya daha fazla baskı uygulanmalı ki, koşulsuz ateşkesi kabul etsin ve saldırılarını durdursun" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü. Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yermak'ın 16 Mayıs'ta İstanbul'da Rus tarafıyla görüşmeye platform sağladığı için Türkiye'ye teşekkür ettiği ve Ukrayna'nın ateşkes ve adil ve kalıcı barışın sağlanması için Rusya ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu teyit ettiği aktarıldı.

Yermak, "Ukrayna, sonuç verecek her türlü diplomatik formata hazırdır. Gerçek güvenliği sağlayacak tüm adımlara açığız. Rusya'ya daha fazla baskı uygulanmalı ki, koşulsuz ateşkesi kabul etsin ve saldırılarını durdursun. Bu aşamada yaptırımlar en etkili araç olabilir" dedi.

Açıklamada, Fidan'ın Rusya ziyaretine ilişkin bilgi verdiği belirtildi.