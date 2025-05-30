Ukrayna, Koşulsuz Ateşkes İçin Diplomasiye Açık

Ukrayna, Koşulsuz Ateşkes İçin Diplomasiye Açık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede, koşulsuz ateşkes için diplomatik adımlar atmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde, "Ukrayna, sonuç verecek her türlü diplomatik formata hazırdır. Gerçek güvenliği sağlayacak tüm adımlara açığız. Rusya'ya daha fazla baskı uygulanmalı ki, koşulsuz ateşkesi kabul etsin ve saldırılarını durdursun" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü. Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yermak'ın 16 Mayıs'ta İstanbul'da Rus tarafıyla görüşmeye platform sağladığı için Türkiye'ye teşekkür ettiği ve Ukrayna'nın ateşkes ve adil ve kalıcı barışın sağlanması için Rusya ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu teyit ettiği aktarıldı.

Yermak, "Ukrayna, sonuç verecek her türlü diplomatik formata hazırdır. Gerçek güvenliği sağlayacak tüm adımlara açığız. Rusya'ya daha fazla baskı uygulanmalı ki, koşulsuz ateşkesi kabul etsin ve saldırılarını durdursun. Bu aşamada yaptırımlar en etkili araç olabilir" dedi.

Açıklamada, Fidan'ın Rusya ziyaretine ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu

Osimhen sahaya çıktığı anda RAMS Park'ta çalan şarkı gündem oldu
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın o yıldız futbolcusunu öve öve bitiremedi

Galatasaray'ın o yıldızını öve öve bitiremedi
DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İşte DEM Parti'nin TBMM Başkanı adayı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.