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Ukrayna İHA saldırısında sivil araçta 2 kişi öldü, biri NGS çalışanı

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Zaporijya NGS, Ukrayna ordusuna ait İHA'nın hareket halindeki sivil araca saldırdığını, 1'i santral çalışanı 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Son iki haftada ölen santral çalışanı sayısı 3'e, nisan ayından bu yana 13'e yükseldi.

Ukrayna ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanının da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti???????.

Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın hareket halindeki sivil bir araca saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 1'i santral çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verilen açıklamada, son iki haftada hayatını kaybeden santral çalışanı sayısının 3'e, nisan ayından bu yana ise 13'e yükseldiği kaydedildi.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA
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