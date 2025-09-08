Ukrayna Enerji Altyapısına Hava Saldırısı

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun ülkenin enerji altyapısına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlığa ait Telegram hesabından yapılan yazılı paylaşımda, Kiev bölgesindeki termik santrallerden birinin yoğun bombardımana maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya, Ukrayna enerji sistemine saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Arama kurtarma ekipleri ve ilgili uzmanların, saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla olay yerinde çalışmalar yürüttüğü kaydedilen açıklamada, "Durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Rus ordusu, 142 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Rusların gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 142 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı, 112'sinin düşürüldüğü veya etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ukrayna ordusu, Zareçnoye yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına ait aynı sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada da cephedeki son gelişmelerle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Zareçnoye yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladığı ifade edildi.