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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ve Türk halkını sosyal medyadan kutladı. Sybiha, Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğe değer verdiklerini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ve Türk halkını kutladı.

Sybiha, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılı vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli mevkidaşım Hakan Fidan'ı ve Türk halkını Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü vesilesiyle içtenlikle kutluyorum. Türkiye ile stratejik ortaklığımıza, ülkemizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği istikrarlı desteğe ve önümüzdeki dönemde iş birliğimizi daha da geliştirme imkanlarına büyük değer veriyoruz. Önümüzdeki yılların Türkiye'ye yeni başarılar getirmesini ve ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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