Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Trump ve Zelenskiy görüşmesine vurgusu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Vatikan'da görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış için çalıştığını belirtti.

Sybiha, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Trump ile Zelenskiy'nin bir araya gelmesini değerlendirdi.

İki liderin görüşmesini gösteren bir fotoğrafı da paylaşan Sybiha, "Bu tarihi toplantının önemini anlatmak için hiçbir söze gerek yok. Aziz Petrus Bazilikası'nda barış için çalışan iki lider." ifadesini kullandı.