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NATO ANKARA ZİRVESİ - Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: "Zirvede bizim için öncelikli konu hava savunmasıdır"

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde hava savunma imkanlarının artırılmasını ele aldıklarını ve adil barış için çalıştıklarını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Türkiye'de gerçekleştirilen 36.? ?NATO Ankara Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmelerde ağırlıklı olarak ülkesinin hava savunma imkanlarının artırılmasını ele almaya devam ettiklerini bildirdi.

Sybiha, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukraynalı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

?Ankara'da yapılan zirvenin Ukrayna ve NATO üyesi ülkeler için son derece önemli olduğunu kaydeden Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin zirvedeki gündeminin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Sybiha, Zelenskiy'nin zirvenin başından beri verimli görüşmeler yaptığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Sybiha, savaşın adil bir barış ile sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.

Zirve kapsamında farklı ülkelerin temsilcileri ile görüştükleri konular arasında Ukrayna hava savunma imkanlarının artırılmasının kendileri için öncelikli olduğuna dikkati çeken Sybiha, bu konuda müttefiklerden net bir kararın verilmesini beklediklerine değinerek,"Bazı müttefiklerimiz tarafından açıklanan ve kamuoyuna duyurulan kararları şimdiden gördük." diye konuştu.

Sybiha, zirve çerçevesinde ayrıca NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının da yapıldığını anımsatarak, bu toplantıda ülkesine yönelik destek içeren açıklamaların yapıldığını aktardı.

Rusya'da hedeflere yönelik hava saldırıları sürdürdüklerini dile getiren Sybiha, "Ukrayna cepheyi istikrara kavuşturdu." dedi.

Savaşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "planına göre" devam etmediğini savunan Sybiha, "Bu durum onu ?(Putin'i) bir çöküşe sürüklüyor. Bugün müttefiklerimiz tarafından desteklenen Ukrayna'nın önerileri, Putin'in bu savaşı sona erdirmesi ve aslında çöküşten kaçınması için kesinlikle bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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