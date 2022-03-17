Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz" - Haberler

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz"

AA - Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba:

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: " Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz"

AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel

Dmitro Kuleb, Türkiye, Güncel, Haberler

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