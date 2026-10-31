Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye, Karadeniz’de güvenli seyrüseferi, normal yaşam koşulları sağlayabilecek adımları destekliyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye, Karadeniz’de güvenli seyrüseferi, normal yaşam koşulları sağlayabilecek adımları destekliyor"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: " Türkiye, Karadeniz'de güvenli seyrüseferi, normal yaşam koşulları sağlayabilecek adımları destekliyor"
Kaynak: AA