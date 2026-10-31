Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye, Karadeniz’de güvenli seyrüseferi, normal yaşam koşulları sağlayabilecek adımları destekliyor"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye, Karadeniz’de güvenli seyrüseferi, normal yaşam koşulları sağlayabilecek adımları destekliyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: " Türkiye, Karadeniz'de güvenli seyrüseferi, normal yaşam koşulları sağlayabilecek adımları destekliyor"

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

59 gün sonra 720 metreden çıkarıldı! Batan geminin 2'nci kaptanı Rahmi Temel İzmir'de toprağa verildi

İlk seferiydi! 59 gün sonra denizin 720 metre dibinden çıkarıldı
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler

Daha fazla saklamadılar! Günlerdir konuşulan aşk belgelendi
Üreticide 3,90 lira, markette 42,87 lira! Limonda üretici-market fiyat farkı inanılmaz

Adeta altın parçası! Üretici-market fiyat farkı inanılmaz
Polonya'da anayasal kriz büyüyor! Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı

Polonya'daki kaos sonrası alarm! Cumhurbaşkanı "acil" koduyla duyurdu
AP raporu ortaya çıkardı! İran saldırıları 26 ABD üssünde milyarlarca dolarlık hasara yol açtı

İran ABD üslerini böyle vurdu! Hasar milyarlarca dolar
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor

Hızlı tren hattı genişliyor! 3 il daha kapsama alındı