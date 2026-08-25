Haberler

Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür: Türkiye'nin desteği ilişkilerimizin temelinde

Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür: Türkiye'nin desteği ilişkilerimizin temelinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bağımsızlık Günü mesajı için teşekkür ederek, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin merkezinde yer aldığını belirtti. Zelenski, ayrıca Rus esaretindeki Ukraynalıların dönüşüne katkıları ve barışa yönelik arabuluculuk çabaları için de Erdoğan'a takdirlerini iletti.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla ilettiği mesaj için teşekkür ederek, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin iki ülke arasındaki "benzeri görülmemiş derecede güçlü ilişkilerin" merkezinde yer aldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bağımsızlık Günü mesajı için teşekkür ederek, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin temelinde yer aldığını belirtti.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla içten dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığı, benzeri görülmemiş derecede güçlü ilişkilerimizin temelinde yer alıyor. Ukrayna ayrıca, Rus esaretindeki Ukraynalıların evlerine dönmelerinin sağlanmasındaki kişisel katkınızı ve Türkiye'nin barışı yakınlaştırmaya yönelik çabalarındaki arabuluculuğunu takdir ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları

Görüntüler ortaya çıktı! Lüks villada yakalandığı yere bakın
Gaziosmanpaşa'da sıcak dakikalar! Eşine ateş açtı, iş yerinde kendini rehin aldı

Eşini vurup kendini rehin aldı! Dehşet anları kamerada
Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 60 isim Türkiye'ye getirildi
Danimarka Başbakanını küplere bindiren teklif! Estetik doktoruna çok sinirlendi

Başbakanı küplere bindiren teklif! Mesajları ifşa etti
Rusya: Yujnıy Limanı'nda askeri gemi vuruldu

Rusya: Yujnıy Limanı'nda askeri gemi vuruldu
Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu

4 gündür kayıp olarak aranan Selin'den haber var
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı

Beklenen hesap yapıldı! İşte memurun cebine girecek para