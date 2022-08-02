Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'na yanaştı (2) 'RAZONİ, İSTANBUL BOĞAZINA ULAŞTI'MSB'den yapılan açıklamada, mısır yüklü gemi Razoni'nin İstanbul Boğazı'na demir attığı belirtilerek, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen... 'RAZONİ, İSTANBUL BOĞAZINA ULAŞTI' MSB'den yapılan açıklamada, mısır yüklü gemi Razoni'nin İstanbul Boğazı'na demir attığı belirtilerek, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir" denildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci İstanbul Boğazı Karadeniz Ukrayna Güncel Haberler

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