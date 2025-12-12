Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'da Vurulan Türk Gemisine İlişkin Açıklama: Saldırı Nedeniyle Zarar Gören Vatandaşımız Bulunmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na yapılan saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin hasar gördüğünü doğruladı. Bakanlık, savaşın Karadeniz'e yayılmasından duyulan endişeleri yineleyerek, seyrüsefer güvenliğinin önemini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na yönelik olarak bugün (12 Aralık) düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nca, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadelere verildi:

İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır.

Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz'de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

