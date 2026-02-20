Haberler

DSÖ, Ukrayna'da savaş boyunca sağlık hizmetlerine yönelik 2 bin 872'den fazla saldırıyı teyit etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya-Ukrayna Savaşı süresince Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine yönelik 2 bin 872'den fazla saldırının gerçekleştiğini ve bu saldırılarda 233 sağlık çalışanının öldüğünü açıkladı. Saldırılar sağlık altyapısını ve erişimini olumsuz etkiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Şubat 2022'de Rusya ile başlayan savaş boyunca Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik, sağlık çalışanları ve hastalar arasında 233 ölüm ve 937 yaralanmayla sonuçlanan 2 bin 872'den fazla saldırıyı teyit ettiklerini bildirdi.

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında 4. yılını geride bırakmak üzere olan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların yaygın ve şiddetli olduğunu belirten Lindmeier, "DSÖ, sağlık çalışanları ve hastalar arasında 233 ölüm ve 937 yaralanmayla sonuçlanan 2 bin 872'den fazla doğrulanmış saldırıyı teyit etti." dedi.

Lindmeier, sağlık tesislerinin iş gücünün azaldığını, altyapıların hasar gördüğünü ve kapasitelerinin üzerinde çalıştığını söyledi.

Ukrayna'da yılbaşından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik artan saldırıların endişe verici olduğunun altını çizen Lindmeier, "Sadece yılın ilk 6 haftasında 9 kişi öldü. Bu, 2025'te sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarda kaydedilen tüm ölümlerin yarısı." ifadelerini kullandı.

Lindmeier, ilaçlara ulaşımın, Ukrayna'da sağlığa erişimin önündeki en kalıcı engellerden olmaya devam ettiğini vurgulayarak, DSÖ'nün bu ülkedeki çalışmalarının acil durum müdahalesinin ötesine geçerek uzun vadeli dayanıklılık oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakamın istediği oldu
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Fabrika inşaatında 2 kardeş feci şekilde can verdi

Biri 2 diğeri 11 yaşında... İki kardeş feci şekilde can verdi
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü