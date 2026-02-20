DSÖ, Ukrayna'da savaş boyunca sağlık hizmetlerine yönelik 2 bin 872'den fazla saldırıyı teyit etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Şubat 2022'de Rusya ile başlayan savaş boyunca Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik, sağlık çalışanları ve hastalar arasında 233 ölüm ve 937 yaralanmayla sonuçlanan 2 bin 872'den fazla saldırıyı teyit ettiklerini bildirdi.

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında 4. yılını geride bırakmak üzere olan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların yaygın ve şiddetli olduğunu belirten Lindmeier, "DSÖ, sağlık çalışanları ve hastalar arasında 233 ölüm ve 937 yaralanmayla sonuçlanan 2 bin 872'den fazla doğrulanmış saldırıyı teyit etti." dedi.

Lindmeier, sağlık tesislerinin iş gücünün azaldığını, altyapıların hasar gördüğünü ve kapasitelerinin üzerinde çalıştığını söyledi.

Ukrayna'da yılbaşından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik artan saldırıların endişe verici olduğunun altını çizen Lindmeier, "Sadece yılın ilk 6 haftasında 9 kişi öldü. Bu, 2025'te sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarda kaydedilen tüm ölümlerin yarısı." ifadelerini kullandı.

Lindmeier, ilaçlara ulaşımın, Ukrayna'da sağlığa erişimin önündeki en kalıcı engellerden olmaya devam ettiğini vurgulayarak, DSÖ'nün bu ülkedeki çalışmalarının acil durum müdahalesinin ötesine geçerek uzun vadeli dayanıklılık oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.