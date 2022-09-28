Ukrayna'da Rus yanlısı sözde yönetimler, referandum sonrasında Rusya'ya katılmak için Putin'e başvurdu

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk, Herson ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, referandumların düzenlenmesinin ardından Rusya'ya bağlanmak için başvuru yaptı. Zaporijya bölgesindeki sözde yönetim de ilerdeki günlerde Rusya'ya bağlanmak için başvuracağını açıkladı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de düzenlenen referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmasının ardından yeni adımlar atılıyor.

RUSYA'YA BAĞLANMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDULAR

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk, Luhansk ve Herson'un ayrılıkçı liderleri, referandumların düzenlenmesinin ardından Rusya'ya bağlanmak için başvuru yaptı. Zaporijya bölgesindeki sözde yönetim de ilerdeki günlerde Rusya'ya bağlanmak için başvuracağını açıkladı.

REFERANDUM SONUÇLARI

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının açıkladığı verilere göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referanduma katılanların yüzde 99,23'ü Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı. Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda, oyların yüzde 98,42'isi Rusya'ya katılmak için verildi. Rus ordusunun kontrol altındaki Zaporijya bölgesinde düzenlenen referandumda, katılımcıların yüzde 93,11'i Rusya'ya bağlanmaktan yana kullanıldı.

REFERANDUMA TEPKİLER

ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumları tanımayacağını bildirmişti. Birleşmiş Milletler (BM) de bu referandumların uluslararası hukuka "aykırı" ve "yasa dışı" olduğunu açıklamıştı.