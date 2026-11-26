Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 sivilin öldüğünü, 13 sivilin yaralandığını bildirdi.

DSNS'e ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın, Ukrayna'daki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun gece başkent Kiev'i hedef aldığı aktarılan açıklamada, bu saldırıda 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Donetsk bölgesine düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Harkiv kentine yapılan saldırıda ise 2 sivilin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dnipropetrovsk bölgesine saldırıda da 1 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun ülkeye yönelik fırlattığı insansız hava araçlarından (İHA) 87'sinin imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA