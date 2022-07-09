Ukrayna'da Kurban Bayramı Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusunda sıcak çatışmalar devam ediyor. Öte yandan ülkede bulunan müslümanlar Kurban Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor. Dnipropetrovsk bölgesinin en büyük kenti Dnipro'da bulunan İslam Kültür Merkezi'ndeki mescitte toplanan müslümanlar kurban bayramı namazını kılmalarının ardından bayramlaştı. AA / Metin Aktaş - Güncel Kurban Bayramı Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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