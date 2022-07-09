Ukrayna'da Kurban Bayramı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da Kurban Bayramı

AA - Metin Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusunda sıcak çatışmalar devam ediyor. Öte yandan ülkede bulunan müslümanlar Kurban Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor. Dnipropetrovsk bölgesinin en büyük kenti Dnipro'da bulunan İslam Kültür Merkezi'ndeki mescitte toplanan müslümanlar kurban bayramı namazını kılmalarının ardından bayramlaştı.

AA / Metin Aktaş - Güncel

Kurban Bayramı Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title