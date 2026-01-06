Haberler

ABD: Paris'teki müzakerelerde Ukrayna barış planı konusunda "önemli ilerleme" kaydedildi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fransa'da düzenlenen Ukrayna barış görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini açıkladı. Witkoff, güvenlik garantileri ve refah planları üzerinde kritik konularda anlaşmaya varıldığını belirtirken, görüşmelere devam edeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Paris'te Avrupalı liderler ve Ukraynalı yetkililerle yaptıkları son görüşmeyi değerlendirdi.

Witkoff, açıklamasında, "İkili güvenlik garantisi çerçevesi ve refah planı dahil olmak üzere birçok kritik konuda önemli ilerlemeler kaydettik." ifadesini kullandı.

Görüşmelere devam edeceklerini kaydeden Witkoff, "Koalisyon ayrıca güvenlik garantilerine ilişkin çerçeveyi özetleyen bir bildiri yayınladı. Ukrayna'da kalıcı barış için sağlam güvenlik garantileri ve refah taahhütlerinin gerekli olduğu konusunda hemfikiriz ve bu çabada birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD ordusundan General Alex Grynkewich, ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner ve Beyaz Saray Danışmanı Josh Gruenbaum'un da aralarında bulunduğu heyet, İstekli Koalisyon üyeleriyle ve Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy dahil Ukrayna temsilcileriyle görüşmelerde bulundu.

Trump'ın Özel Temsilcisi ayrıca, kısa zamanda Ukrayna barış görüşmelerinde olumlu bir ivme yakalamayı umduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
