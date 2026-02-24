Haberler

Savaşta ölen Ukraynalı askerler anıldı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukrayna askerleri, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Büyükelçi Dzhelıalov, Türkiye'nin desteğine teşekkür etti ve AB Türkiye Delegasyonu Vekili Vilcinskas, barışın önemine vurgu yaptı.

RUSYA- Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukrayna askerleri, savaşın 4'üncü yılında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen törene; Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelıalov ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı. Tören, Ukrayna milli marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

'TÜRKİYE'NİN DAYANIŞMASINA MİNNETTARIZ'

Ardından konuşan Büyükelçi Dzhelıalov, "Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sürekli olarak desteklemekte, önemli bir arabuluculuk rolü oynamakta ve esir takası ile insani yardım girişimlerine katkıda bulunmaktadır. Türk diplomatik çabaları sayesinde 2025 yılında İstanbul'da 3 tur görüşme yapıldı ve bu görüşmeler, 2 binden fazla vatandaşımızın geri dönüşünü hızlandırmaya yardımcı oldu. Türkiye'nin dayanışmasına minnettarız ve Karadeniz bölgesinin gelecekteki güvenlik mimarisinin şekillenmesindeki önemli rolünü kabul ediyoruz" dedi.

'AB, UKRAYNA'NIN ARKASINDA TAM OLARAK DURMAKTA'

AB Türkiye Delegasyonu Vekili Vilcinskas ise "Barışı Ukrayna'dan fazla isteyen başka bir ülke yok. Ancak saldırganı yatıştırmak bir seçenek değildir. ve saldırganlık ödüllendirilmemelidir. Barış sadece savaşın yokluğu değildir. Barış, gelecekte savaşı imkansız kılan bir uzlaşmadır. Ukrayna, güvenliğe, egemenliğe ve refaha dayalı adil ve kalıcı bir barışa hazır olduğunu ve bu konuda kararlı olduğunu açıkça göstermiştir. AB de Ukrayna'nın arkasında tam olarak durmakta ve ABD öncülüğündeki barış çabalarına aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Şimdi, bu savaş Ukrayna'nın, Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın geleceğini nasıl şekillendirecek? Eğer saldırganlık ödüllendirilirse, egemenlik pazarlık konusu olursa, siviller öldürülürse, o zaman saldırganların gücü kontrol altında olmayacaktır. ve bu hayata geçemez" diye konuştu. Konuşmaların ardından Hristiyan ve Müslüman din adamları tarafından dua edildi.

