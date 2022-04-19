Ukrayna acil durum ekipleri Rus güçlerinin saldırılarına karşı hazırlık yapıyor

Acil durum ekibinin atölyedeki hazırlıkları

Ukraynalı yetkililerin ve devlet kurumlarının açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus güçleri, Mariupol, Harkiv ve Donbas'taki (Donetsk ve Luhansk) saldırılarını yoğunlaştırdı. Harkiv'de hedef alınan yerlere ilk müdahaleyi gerçekleştiren Ukrayna acil durum ekipleri, fırsat bulur bulmaz ekipmanlarını yeniliyor ya da atölyelerinde tamir ediyor. Bakımı yapılan jeneratörlere yakıt dolduruluyor. Müdahale sırasında kırılan metal ekipmanların yerine yenileri konuluyor. Kaynak makineleri ve matkaplar kullanılarak demire şekil veriliyor.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından, şehre roketatar sistemleri ve topçu saldırılarının sürdüğünü açıkladı. Synyehubov, saldırılarda son 24 saatte 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını belirtmişti.