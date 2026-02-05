Ukrayna: ABD ve Rusya ile Yapılan Görüşmeler Somut ve Verimli Sonuçlar Verdi
KIEV, 5 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ve Ukrayna-ABD- Rusya heyetleri arasında yürütülen üçlü müzakerelerde Ukrayna'nın başmüzakerecisi olan Rüstem Umerov, çarşamba günü yapılan görüşmelerin "somut ve verimli" sonuçlar verdiğini söyledi.
Umerov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen görüşmelerin somut adımlar ve pratik çözümlere odaklandığını belirterek, Ukrayna heyeti olarak Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy için bir rapor hazırladıklarını ifade etti.
Umerov, Abu Dabi'deki üçlü toplantının ardından müzakere sürecinin çarşamba günü bir çalışma grubu formatında devam ettiğini açıkladı.