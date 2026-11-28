UKMTO, Yemen'in güneyinde ticari geminin silahlı kişilerce ele geçirildiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Yemen'in güneyindeki Balhaf Limanı'nın yaklaşık 64 deniz mili güneybatısında bir ticari geminin silahlı kişilerce ele geçirildiğini açıkladı. Geminin kaptanının bildirdiği olayın ardından yetkililere bilgi verildi; soruşturma yetkili makamlarca sürdürülüyor.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Yemen'in güneyindeki Balhaf Limanı'nın yaklaşık 64 deniz mili güneybatısında bir ticari geminin silahlı kişiler tarafından ele geçirildiğini duyurdu.
UKMTO tarafından yapılan açıklamaya göre, geminin kaptanı tarafından bildirilen olayda, silahlı kişilerin sabah saatlerinde gemiye çıkarak kontrolü ele geçirdiği belirtildi.
Geminin Yemen'in Aden Körfezi'ndeki Balhaf Limanı'nın yaklaşık 64 deniz mili güneybatısında bulunduğu sırada gerçekleşen olayın ardından yetkililere bilgi verildi.
UKMTO, olayla ilgili soruşturmanın yetkili makamlar tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.