UKMTO, Suudi Arabistan açıklarında tankerin iki mühimmatla vurulduğunu duyurdu

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Suudi Arabistan açıklarında Basra Körfezi'nde seyreden bir tankerin kimliği henüz belirlenemeyen iki mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, tankerin kaptanından, Basra Körfezi'nde yaşanan olaya dair ihbar alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tankerin Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi kıyısındaki Ras el-Hafci bölgesinin 72 deniz mili kuzeydoğusunda, kaynağı ve türü henüz belirlenemeyen iki mühimmatla vurulduğu belirtildi.

Mühimmatların geminin iskele tarafına isabet ettiği aktarılan açıklamada, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bölgeden geçen gemilere dikkatli olunması çağrısında bulunuldu ve şüpheli faaliyetlerin UKMTO'ya bildirilmesi tavsiye edildi.

Saldırıya uğrayan tankerin adı ve bandırasına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

UKMTO, dün akşam saatlerinde de Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye henüz belirlenemeyen bir cismin isabet ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA