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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda Umman açıklarında bir gemide yangın çıktığını duyurdu

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda Umman'ın Hasab kentinin 25 deniz mili kuzeydoğusunda seyreden bir gemide yangın çıktığını duyurdu. Yangının sebebi bilinmezken gemi adı ve bandırası açıklanmadı, mürettebat ve hasara ilişkin bilgi verilmedi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda Umman açıklarında seyreden bir gemide yangın çıktığını duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman'ın Hasab kentinin 25 deniz mili kuzeydoğusunda seyreden bir gemide yangın çıktığı yönünde ihbar alındığı, yangının sebebinin ise henüz bilinmediği bildirildi.

Gemi mürettebatının durumu, hasar tespiti ve olası çevresel etkilere ilişkin şu an için bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Yetkililer olayla ilgili inceleme yürütürken, bölgedeki gemilere tedbirli seyretmeleri ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Söz konusu geminin adı ve bandırası konusunda ise ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA
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