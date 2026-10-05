Haberler

UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndaki bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Yetkililer olayı araştırırken açıklamada detaya yer verilmedi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu belirtildi.

Detaya yer verilmeyen açıklamada, yetkililerin olayı araştırdığı bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 117 sitede yayınlandı.
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'a Umut Nayir'den kötü haber

Trabzonspor'da beklenmeyen sakatlık
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline

Fotoğrafa bakın! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! 'General Armageddon' geri dönüyor

"General Armageddon" geri dönüyor
Galatasaray'da 8 futbolcu için kritik süreç

Galatasaray'da 8 futbolcu için aynı karar verildi
Turhal Şeker fabrikasında gazdan 26 işçi zehirlendi, 1'inin durumu ağır

Şeker fabrikasında facia! 26 işçi hastanelik oldu, 1'inin durumu ağır
İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı

Arda Güler anlaştı, imzayı bile attı!
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin

Bahçeli, gönderdiği çiçekteki notla tarafını açıkça belli etti