UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu

UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndaki bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Yetkililer olayı araştırırken açıklamada detaya yer verilmedi.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu belirtildi.
Detaya yer verilmeyen açıklamada, yetkililerin olayı araştırdığı bildirildi.
Kaynak: AA