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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin vurulduğunu ve yangın çıktığını duyurdu

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan geçerken bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğuna dair üçüncü bir kaynaktan ihbar aldığını duyurdu. Vurulan tankerde yangın çıktığı, mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Çevresel etki olup olmadığı bilinmiyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO yazılı açıklamayla, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna dair üçüncü bir kaynaktan gelen ihbar aldığını bildirdi.

Vurulan tankerde yangın çıktığı belirtilirken mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi.

Saldırı sonucu çevresel etki olup olmadığı henüz bilinmezken yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.

İran'ın Fars Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2,5 milyon varil kapasiteli bir süper tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" geçiş yaparken Umman kıyılarının 8 kilometre açığında vurulduğunu ve yanmakta olduğunu bildirmişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlayan İran, Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.

Kaynak: AA
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